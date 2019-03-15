03/15 各報重點新聞一覽

2019-03-15 06:26

自由時報

保護兒少 虐待遺棄最高罰60萬

虐童案件頻傳，行政院院會昨通過修正「兒童及少年福利與權益保障法」，大幅提高兒虐罰則，嚴懲對兒少不當行為，罰鍰上限由現行五倍提高到十倍，例如遺棄或身心虐待兒少，最高罰六十萬元，賣酒或檳榔給兒少，最高罰十萬元。

詳見保護兒少 虐待遺棄最高罰60萬。

郭倍宏被撤換 民視恐變天

民視母公司、最大股東「民間投資股份有限公司」昨下午兩點召開董事會，針對旗下包括民視電視台、鳳凰藝能等七間子公司事宜先後進行討論，原訂下午四點四十分母公司將進行董事會，卻因部分董事遲到，延至近八點才開會，據知情者透露，董事之一的律師黃明展現身後即表態，認為「民間投資股份有限公司」董事長郭倍宏不適任，其他董事附議後進行投票，最後在七位董事中，郭倍宏以三比四的票數被換掉，知情者表示，前後不到三分鐘。

詳見郭倍宏被撤換 民視恐變天。

毒品1.5噸 破史上最大毒品走私

蔡政府向毒品宣戰獲得重大成果，檢警與海關一舉查獲我國治安史上最大宗的一．五公噸巨量毒品走私案。檢警與海關單位今年一月先於高雄關查扣一只可疑貨櫃，發現裡面夾藏數量龐大的安非他命與Ｋ他命成品，重量高達一．五公噸，貨主察覺事跡敗露，未領貨即銷聲匿跡，經檢警佈線追蹤，昨在台中逮捕安排貨櫃走私的主嫌林夏舟，漏夜追緝其他共犯中。

詳見毒品1.5噸 破史上最大毒品走私。

蘋果日報

墜機風暴 我禁波音737 MAX飛領空 川普下封殺令 波音促全球371架停飛

波音737 MAX 8客機本周日再度發生墜機事故後，目前失事原因直指該機型的「機動特性增強系統」故障，原本力挺該機「適航」的美國總統川普，也在前天宣布停飛，並禁止737 MAX系列客機起降或飛越美國，日本等國也相繼跟進。我民航局昨也宣布，自昨晚7時起，停止波音737 MAX來台及飛越我國領空。不僅如此，就連波音公司也發聲明：「建議美國聯邦航空總署（FAA）暫停全球共371架737 MAX系列客機的營運。」

死囚關18年獲釋 性侵女學生殺老農案再審

「自由真好！」2000年台南歸仁雙屍命案涉案死囚之一謝志宏，因去年9月台南高檢署提出新證據聲請再審，台南高分院昨裁定准予再審，暫停死刑執行，經提訊謝志宏召開偵查庭，謝被關押18年、6834天後，當庭無保釋放。謝志宏以「只是轉身」形容自己心情，他淡然說：「只是一場生命成長旅程，沒那麼嚴重。」

聯合報

吳敦義：若韓國瑜當選總統 不會對不起高雄

眾多韓粉希望高雄市長韓國瑜參選總統，但也有人認為韓應該要把高雄市長「做好做滿」。國民黨主席吳敦義昨天首度指出，若韓國瑜能當選總統，服務範圍就不只包括高雄，而是中華民國，屆時原來對高雄市的承諾，會讓高雄和整個國家建設合併在一起，兩者相加「日增月漲」，「不會對不起高雄」。

死囚謝志宏關押19年裁准再審 當庭獲釋

男子謝志宏被控涉嫌十九年前的台南歸仁雙屍命案，一、二審共九次被判死刑，八年前定讞；多年來他與人權團體一再喊冤，台南高分院重啟調查，發現當年警方隱匿謝所寫的行蹤稿等新事證，主動聲請再審。台南高分院認為新事證足以動搖原判決基礎，昨天裁准再審，並停止刑罰執行。

中國時報

韓流大戰民進黨 316立委補選輸贏看明天

「316」4席立委補選進入倒數，藍綠戰況激烈，新北市與台南市更是殺到見血。高雄市長韓國瑜去年掀起「韓流」效應，席捲全台至今未歇，韓國瑜不排除在今天連趕南北兩場，為國民黨候選人催票；民進黨更是動員府院黨高層及桃竹地方首長輪番至南北固票，韓流大戰民進黨，勝負將在明天揭曉。

人命關天 美卻成最後禁飛國

衣索比亞航空10日的空難事件餘波大幅擴散，繼世界各國及各大航空公司紛紛抵制發生墜機事故的波音737 MAX系列機型後，美國總統川普13日終於下達指令，並由聯邦航空管理局（FAA）宣布，在美國國內停飛2度空難的737 MAX機型，包括737 MAX8和MAX9兩款。但美國政府的這份禁飛令姍姍來遲，其戲劇性決策轉折過程也引發質疑。

行政院院會昨通過修正「兒童及少年福利與權益保障法」，大幅提高兒虐罰則，嚴懲對兒少不當行為，例如遺棄或身心虐待兒少，最高罰60萬元。圖為行政院長蘇貞昌。（資料照）

民視母公司、最大股東「民間投資公司」昨下午召開董事會，換掉董事長郭倍宏（左）。（資料照）

檢警與海關查獲史上最大宗毒品走私案，起出1.5公噸毒品。（本報記者翻攝）

美國13日宣布停飛波音737 MAX，美國航空公司在佛羅里達州邁阿密國際機場的一架737 MAX 8，當天就被拖車拖往他處。（法新社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/