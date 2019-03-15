郭倍宏被撤換 民視恐變天

2019-03-15

民投董事會4：3 拉下郭

〔記者蕭宇涵／台北報導〕民視母公司、最大股東「民間投資股份有限公司」昨下午兩點召開董事會，針對旗下包括民視電視台、鳳凰藝能等七間子公司事宜先後進行討論，原訂下午四點四十分母公司將進行董事會，卻因部分董事遲到，延至近八點才開會，據知情者透露，董事之一的律師黃明展現身後即表態，認為「民間投資股份有限公司」董事長郭倍宏不適任，其他董事附議後進行投票，最後在七位董事中，郭倍宏以三比四的票數被換掉，知情者表示，前後不到三分鐘。

不適任投票 不到3分鐘

據悉，黃明展抵達董事會後除了提出撤換郭倍宏，接著也提名自己擔任新任董事長，除了董事李南山、林逸民投給郭倍宏外，另四位包括民視總經理王明玉也將票投給黃明展，知情人士表示，郭倍宏雖立即提出抗議，認為臨時改選不合法，但現場卻鳥獸散，結束這次會議。

知情人士直言，陳清福等董事過去半年至一年皆無出席董事會，昨天卻大動作提議撤換董事長，認為「很明顯是有備而來的」，而五月份民視董事長將改選，董事長候選人則由「民間投資股份有限公司」直接提出，因此此次董事長異動無疑將直接影響民視董事長人選。

民視總座王明玉 倒戈

據悉，王明玉事前知曉郭倍宏有意將她的民視總經理職位換掉，因此先發制人，在董事會倒戈，讓郭倍宏的票數不足，在上一次郭倍宏進入民視董事會並成為董事長之時，王明玉站在郭倍宏這一邊，據了解，當初也是由王明玉將郭倍宏引進民視，在董事長的投票中是支持郭倍宏的一票。

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