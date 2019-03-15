保護兒少 虐待遺棄最高罰60萬

2019-03-15

〔記者李欣芳／台北報導〕虐童案件頻傳，行政院院會昨通過修正「兒童及少年福利與權益保障法」，大幅提高兒虐罰則，嚴懲對兒少不當行為，罰鍰上限由現行五倍提高到十倍，例如遺棄或身心虐待兒少，最高罰六十萬元，賣酒或檳榔給兒少，最高罰十萬元。

衛福部社家署署長簡慧娟表示，這次修法有四大重點，第一，讓司法及早介入兒少保護的調查程序，當社工查訪困難或孩子行方不明，經警察機關尋查不到、涉有犯罪嫌疑，可報請檢察機關介入處理，加強處理效率。

違法者建資料庫 防不適任人員流竄

其次，為防堵不適任人員流竄，對曾遺棄或虐待兒童等違反兒少法行為者建立資料庫，供相關機關查閱，明定兒少機構進用工作人員或人員異動時都應先報請主管機關核准，現職人員有法定不適任情形，也應立即停止職務，違反者可處罰鍰五萬到廿五萬元，最重可以停辦或廢止設立許可。

修法也授權中央主管機關訂定托嬰中心裝設監視器管理規範，讓家長能安心送托。衛福部表示，托嬰中心已有約九成裝設監視錄影設備，修法是明定托嬰中心都應裝設。

第三，簡慧娟說，這次修法也引進英國「六歲以下兒童死因回溯調查」制度，透過法務、警政、衛生、社工等專業團隊找出可矯正的致死原因，避免類似事件再度發生。

第四，為嚴懲對兒少不當行為，修法加重罰鍰上限，由現行五倍提高到十倍，如供應酒或檳榔給兒少，罰款由一萬到五萬元，提高為一萬到十萬元。

草案並明定，若有遺棄、對兒少身心虐待等特定禁止行為，兒少機構對兒少不當行為等，最重可處六十萬元罰鍰，若醫療、社工、警察與教師等相關人員，發現有兒保案件未立即通報，最高罰款從三萬提高到六萬元。

行政院長蘇貞昌表示，這次修法是從法規面強化相關機關防治作為，以期有效預防遏阻兒虐事件發生。

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