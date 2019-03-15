毒品1.5噸 破史上最大毒品走私

2019-03-15

〔本報記者／綜合報導〕蔡政府向毒品宣戰獲得重大成果，檢警與海關一舉查獲我國治安史上最大宗的一．五公噸巨量毒品走私案。

毒品藏貨櫃 貨主未領貨潛逃

檢警與海關單位今年一月先於高雄關查扣一只可疑貨櫃，發現裡面夾藏數量龐大的安非他命與Ｋ他命成品，重量高達一．五公噸，貨主察覺事跡敗露，未領貨即銷聲匿跡，經檢警佈線追蹤，昨在台中逮捕安排貨櫃走私的主嫌林夏舟，漏夜追緝其他共犯中。

本次由橋頭地檢署指揮偵辦查獲的毒品量，安非他命有五百公斤、Ｋ他命一千公斤，為國內治安單位查獲境外毒品走私的最大量，正值行政院長蘇貞昌向毒品宣戰，專案人員便逮捕跨國走私大毒梟，對打擊毒品犯罪深具意義。

在此之前的最大宗毒品案，是由高雄地檢署指揮警、巡單位，去年二月在小琉球西北海面上，從昇利滿號漁船上起出一二八九公斤Ｋ他命，當時逮捕六十三歲台籍船長陳在順及五名外籍船員。

檢警佈線追蹤 台中逮捕主嫌

檢警是在去年底接獲毒梟欲採貨櫃夾藏方式自越南走私毒品來台的情資，經檢方指揮海關高雄關、刑事局偵三大隊與南打中心、保三總隊、台中市刑警大隊、保安大隊與高雄市警局等單位偵辦，進而在今年一月二十八日晚間於高雄港碼頭鎖定可疑貨櫃，果然起出以茶葉包裝偽裝的安毒及Ｋ毒。

檢警確認毒梟不出面領貨潛逃後，專案小組展開「追人」任務，鎖定行蹤飄忽、綽號「老文」的四十四歲男子林夏舟涉嫌，昨天中午掌握林男開車出門，武裝警力設崗將他攔捕到案。

飛越南買毒 冒用績優廠商進貨

檢警初步調查，這個跨國毒品走私集團先派人飛越南接洽毒品，再冒用績優廠商進貨，以申報木板名義從越南海運貨櫃夾藏毒品來台。

值得注意的是，目前台灣毒品市場，安毒一公斤大盤價為兩百萬元、Ｋ他命一百萬元，這批毒品大盤價至少價值二十億，若流入市面，黑市價達百億元之譜。

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