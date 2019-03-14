沒春吶別難過 屏東的春天還有「三大日音樂節」

2019-03-14 21:46

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為帶動觀光，屏東縣政府去年4月推出首屆「屏東三大日音樂節」，吸引上萬人潮，今年雖然春吶去了高雄，但樂迷別難過，第2屆「屏東三大日音樂節」4月12日至14日繼續在屏東縣立體育館旁草地和大家見面，萬芳、楊乃文、A-Lin等夢幻卡司陪民眾一起度過春天的夜晚。

屏東縣府前年在縣立體育館廣場舉辦MV音樂會，以流行金曲帶領民眾回味青春，人潮擠爆，去年（2018年）擴大規模為「屏東三大日音樂節」，節目受到好評，今年再度舉行；所謂「三大日」有3個意思，這3個字加起是「春」，大日在台語表示「好日子」，而且連續舉辦3天。

屏東縣政府今天（14日）公布《2019屏東三大日音樂節》 出席藝人名單，演出時間為4月12日、13日、14日，每晚7點至9點在屏東縣立體育館旁草地登場，免費入場。

4月12日主題「阿姨的少女時代」，將播放復古歌曲MV，以及萬芳的壓軸演出，讓人重溫少女（男）的青澀年代。

4月13日主題「來這別繫零估帶」，邀請楊乃文、Tizzy Bac、告五人、小男孩樂團，讓民眾搖滾嗨翻一整晚。

4月14日主題「文青唱歌不趴呆」，邀請A-Lin、魏如萱、蕭秉治、許書豪，讓歌迷變文青頭腦不發呆。

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