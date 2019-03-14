醫病》頭痛像被鐵槌打到！動脈瘤險破裂 新式手術「拆彈」

2019-03-14 23:38

〔記者蔡淑媛／台中報導〕48歲在銀行工作的凃小姐頭痛10年，去年2月突然頭痛欲裂，像是被鐵槌打到，掛急診發現顱內深處長了2顆動脈瘤，快要破裂，開顱手術或一般導管栓塞手術困難且風險高，接受新式的密網導流支手術，導引血液不流入動脈瘤，如同血管重建的原理，6個月後萎縮消失，解除腦中的不定時炸彈，也不再頭痛了。

台中榮總介入性腦血管外科主任崔源生指出，腦血管動脈瘤是大血管因血管壁薄弱，長期血液沖刷，長出一個膨出泡，而非腫瘤，好發在40至60歲女性，一旦破裂出血，會爆炸性頭痛或直接昏迷，出現嚴重中風、殘疾、死亡高達5成，台灣每年約有500至1000例動脈瘤破裂。

動脈瘤治療有傳統的開顱手術，用夾子夾住動脈瘤，阻斷血流，以及一般的導管栓塞術，從股動脈放進導管，把多條白金線圈送到動脈瘤裡纏繞填塞，封阻血流，去年3月起健保給付密網導流支架栓塞術利用導管手術，可免除開顱，及線圈重復置入動脈瘤，刺破瘤或掉到大血管造成大出血、中風的風險。

崔源生說，凃小姐的動脈瘤長內頸動的垂體上端，形狀畸形的雙頭動脈瘤，有4mm大，位於右眼眶後的顱內深處，快要破裂且可能已在滲血，如果要開顱手術，動脈瘤前有顱骨擋著要鋸大片骨頭，加上位置特殊，進行導管手術要管子急轉彎，手術難度和風險高，因此決定進行新式的「密網導流支架栓塞術。」

由於術後有6個月要服強力的抗凝血劑，因此新式手術不適用剛破裂的動脈瘤，以及植入後可能血栓腦中風的病人。

崔源生提醒，動脈瘤主因是體質問題，血管壁肌肉內層薄弱膨出所導致，必須核磁共振或電腦斷層血管攝影才能發現，建議中年婦女常頭痛、壓力大，或健檢時應至少做一次做攝影檢查，及早發現治療，也澄清清動脈瘤不一定都會破掉，有大小、位置、形狀的區別，高風險者才要評估手術。

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