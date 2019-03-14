台南版台灣燈會 「池畔泰迪熊」超可愛快來拍照打卡！

2019-03-14 19:02

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會舉辦的「點亮台南『議』起Show」燈會─迷你版台灣燈會，將於15日傍晚舉行點燈啟動儀式，市議會今天加緊趕工，目前佈置幾近完成，議會特別找來兩隻巨型充氣泰迪熊做為燈會的裝置藝術展點，超萌的池畔泰迪熊在水池的倒映下，特別可愛，也成為這次燈會最熱門的拍照打卡景點。

議長郭信良及議員蔡旺詮、Ingay Tali、洪玉鳳、蔡淑惠、王家貞、尤榮智、李中岑、方一峰、李鎮國、吳禹寰、曾培雅今天共同召開記者會，除邀請市民朋友在3月15日至4月7日間到議會廣場欣賞花燈，議會更祭出好康，力邀市民不要錯過3月15日啟燈儀式。

郭信良表示，3月15日的啟燈儀式將非常熱鬧，一定會讓參觀的民眾充滿驚喜，除了美麗絕倫的花燈，前1500名民眾還可免費獲得不鏽鋼環保筷。另外，3月15日至4月7日期間，每週一到週四，前100名賞燈並在臉書上傳照片打卡的民眾可以得到神秘小禮。

市議會表示，迷你版台灣燈會看頭十足，可說是精華版的台灣燈會，除了有台灣燈會燈王「富貴呈祥」，還有由光華高中師生製作的高中組燈王「屏東風情」，以及同樣由光華高中製作、獲得台北燈節燈王的「家和圓滿．豬事吉祥如意」等大大小小近50座花燈。

郭信良表示，現在全國只有南市議會在辦燈會，歡迎全國民眾到台南旅遊。燈會亮燈時間：每週一到週四，晚上7點至10點，週五到週日，晚上7點至11點。

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