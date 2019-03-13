台灣燈會「雄鷹展翅」綑綁運送 萌撞臉「小鳥食米」？

2019-03-13 00:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣燈會的「鷹揚豆起」燈飾，是「隻」高達12公尺的老鷹造型花燈，燈會結束後，日前巨型老鷹被大吊車綑綁載運送走的照片被放上網路，背影像是在說「不要走」，有居民見狀，想起台灣燈會花燈車中也有1輛超萌小鳥花燈車，兩者主題截然不同，但老鷹綑綁後卻萌撞臉，再度引發熱議。

屏東在地紅豆農揮棄傳統，不灑落葉劑，加上強調不毒鳥，友善環境而取名為老鷹紅豆，藝術家也以此為題打造，並命名「鷹揚豆起」燈組，由300公斤產銷屢歷證明紅豆所打造、高12米的巨型老鷹只有眼部亮燈象徵銳利鷹眼，雄糾糾氣昂昂展現「雄鷹展翅」氣勢，是園區是最吸晴的燈飾之一。

燈會結束後，巨型老鷹被送走過程中被吊上大卡車，背影猶如在說「不想走」、「救救我」，被繩索綁在大卡車上的畫面，眼神更看似楚楚可憐。

有民眾見綑綁樣貌，想起台灣燈會主燈區內的花燈車也有小鳥匍匐樣貌，拿出照片比對，發現還背著黃色粒狀物就像稻穀，該花燈車如同詮釋《唐伯虎點秋香》中的「小鳥食米」，「雄鷹展翅」竟還能撞臉超萌小鳥，非常可愛。

經查，該花燈車的造型以恆春半島的伯勞鳥為主，上方黃色粒狀物則是愛文芒果和洋蔥，雖是誤會一場，卻也讓伯勞鳥的萌樣曝光，屏東人見狀是直呼「也太可愛了吧！」、「超萌！」。

至於「鷹揚豆起」經過吊掛載運，現已放置在屏東市的縣民公園內，看起來已恢復了神態，昂首闊步在園區內。

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