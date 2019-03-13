台灣燈會「台南續攤」 今晚試燈搶先看

2019-03-13 20:01

〔記者蔡文居／台南報導〕今年台灣燈會廣受好評，台南市議會特地向屏東縣政府及花燈製作單位借展花燈，推出迷你版台灣燈會─「點亮台南『議』起Show」燈會，今晚在南市議會廣場試燈，不少人帶著小朋友前來搶先看，包括主燈等10幾座花燈點亮後，在夜空中格外漂亮，小朋友也看得十分開心。

議長郭信良說，這次共借展45座花燈，今晚試燈，15日（週五）啟燈，歡迎市民一起來體驗台灣燈會之美。

台南市議會借展的迷你版台灣燈會，名稱最後確定為「點亮台南『議』起Show」燈會，目前正進入倒數計時階段，市議會特別於今晚6點50分在戶外廣場為部分花燈試燈，15日傍晚5點揭開序幕，展期3月15日至4月14日，為期1個月。

市議會說，這次燈會特別商借了台灣燈會機關團體競賽組燈王─台中監獄製作的「富貴吉祥」參展，做為這次燈會的主燈。同時也邀展台南光華高中獲得台灣燈會高中職組燈王的「屏東風情」一起參展，也光華高中參加台北燈會的燈王參展。市議會也於入口處中華西路和永華路口設置長達70米的時光隧道燈廊，開幕當天安排有節目表演，歡迎市民參觀。

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