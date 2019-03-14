白色情人節 潘恆旭婚紗處女秀：我現在沒對象…

2019-03-14 13:09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天是白色情人節，高雄市觀光局推出「高雄新10處婚攝美拍景點」，話題性十足的觀光局長潘恆旭，更獻出婚紗處女走秀，未婚的他強調自己還沒對象，還要媒體替他介紹。

高雄新10處婚攝美拍景點，是高雄市觀光局統整媒體、婚攝業者推薦，及社群媒體熱門標記，包括愛河之心、大東濕地公園、駁二藝術特區、高雄市立美術館、高雄展覽館、高雄火車站、光榮碼頭、衛武營國家藝術中心、旗津彩虹教堂、崗山之眼，包羅高雄的山海河港特色，滿足各式婚紗風格。

今天記者會地點在愛河之心，觀光局結合人氣婚紗業者、婚顧平台、喜餅禮盒業者及婚紗攝影團隊，希望打造愛河之心成為亞洲情侶必訪的美拍聖地，歡迎大家來高雄心心相繫、永浴愛河。

韓國瑜夫人李佳芬今天也應邀參加活動，在心型板上鎖上愛心鎖，象徵市府與在地愛情產業，攜手打造觀光愛情產業鏈。

媒體詢問觀光局長潘恆旭說：「觀光局一直推動愛情產業鏈，你自己有沒有對象？」潘恆旭回說：「算命的說我50歲以後才會結婚，還差2、3年」。

媒體追問潘：「你現在沒有對象?」潘恆旭回說現在沒有對象，反要記者幫他介紹一下。

媒體又問說：「潘局長可以徵婚，說一下徵婚條件?」潘恆旭表示：「自己每天那麼忙，沒時間照顧別人，且怎麼好意思說自己條件很好？」

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