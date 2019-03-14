全球城市生活品質排行 台灣城市狠甩中國！

2019-03-14 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕國際知名的美世諮詢公司（Mercer Management Consulting）昨公布2019全球城市生活品質年度調查排行（2019 Quality of Living Ranking），其中奧地利維也納第10度拿下冠軍寶座，台北第84名、台中第101名，中國上海則第103名，伊拉克巴格達敬陪末座，位居第231名。

綜合媒體報導，排行前10依序分別為奧地利維也納、瑞士蘇黎世；加拿大溫哥華、德國慕尼黑與紐西蘭奧克蘭並列第3；德國杜賽道夫第6、德國法蘭克福、丹麥哥本哈根、瑞士日內瓦與瑞士巴塞爾。

報導指出，亞洲城市中，生活品質最佳的是第25名的新加坡，其次是同列第49名的日本神戶、東京；另外，香港第71名、南韓首爾第77名。台灣也有兩座城市上榜，即第84名的台北，以及第101名的台中。中國城市最好的排名，是上海的第103名，其他10座城市則落在第120名至169名之間，包括北京、廣州、深圳、成都、南京、西安、青島、重慶、瀋陽與吉林。

報導提到，倒數10名依序分別為伊拉克巴格達、中非共和國班基、葉門沙那、海地太子港、蘇丹喀土木、查德恩將納、敘利亞大馬士革、剛果共和國布拉薩、剛果民主共和國金夏沙，以及幾內亞科奈克里。

報導提及，此一是在去年9至11月進行分析調查，並據39項評量標準給分，包括休閒娛樂、住房、經濟、消費品供應、公共服務與運輸、政治社會、自然環境、社會文化、學校與教育、醫療健康10大項目。

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