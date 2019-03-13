普悠瑪事故完整不中斷通聯錄音檔 週五前公開上網

2019-03-13 19:14

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵普悠瑪事故發生後，行政院調查報告都只有公開部分通聯紀錄內容，除立法委員、罹難家屬外，司機員尤振仲日前更委託律師發聲明並召開記者會，指部分關鍵內容跟他印象中不同，希望能公布完整不中斷通聯錄音檔，不過台鐵局都以偵查不公開為由婉拒。交通部今日下午邀集國發會、法務部、台鐵局、鐵道局等單位開會討論，最終決定可以公布完整不中斷錄音檔，台鐵局表示，最晚將於週五下班前就會放到台鐵局網站。

尤振仲律師日前召開的記者會上，替尤振仲發聲指行政院調查小組調查報告寫的通聯紀錄，有許多重要關鍵與他記憶中的通聯過程有所出入，希望公布完整且不間斷的行調通聯紀錄錄音檔，以及完整的事故訪談紀錄，供社會大眾檢視事發過程、通聯狀況與訪談的原貌。

交通部長林佳龍今日上午在立法院交通委員會受訪時就表示，既然內容已公布逐字稿內容，贊同在沒有違法疑慮的情況下，公布通聯紀錄的完整錄音檔。

目前訪談紀錄錄音檔已經上網公布，通聯紀錄完整錄音檔，內容包含發車開始一路至最終翻車，該檔案會於本週五前放在台鐵局網站，並在交通部普悠瑪事故調查資料專區中提供連結。台鐵局主任秘書朱來順表示，該錄音檔是有按對講機才會有聲音，所以聽起來會是一段一段，但絕對是完整不中斷錄音檔。

朱來順表示，之前不公開是擔心偵查不公開的問題，宜蘭地檢署以函覆台鐵局可本於法律規定及權責辦理，台鐵局也比較放心一點。交通部今日會議結束後，各方以達成公布通聯錄音檔，符合公益目的且尚無違反政府資訊公開法、個人資料保護法之虞，將會於週五下班前在台鐵局網站公布。

財損方面，朱來順表示，已經決議用兩種賠償方式，包含包裹式賠償，生活上增加支出、撫卹、財損總共賠償8萬元；若覺得不夠可以列舉，台鐵局會有審議小組負責去審查。

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