預防火警傷亡 湧蓮寺捐千顆住警器

2019-03-13 20:25

〔記者王宣晴／新北報導〕為降低住宅火警傷亡事件，新北市蘆洲湧蓮寺今日捐贈千顆住宅用火災警報器給新北市消防局，更印製了萬本新北市民防災手冊供消防分隊發放，優先提供弱勢族群，5樓以下的公寓住宅可以一戶一只住警器的方式免費向消防分隊申請安裝。

新北市消防局表示，湧蓮寺是新北市蘆洲的中心信仰，去年已捐贈住宅用火災警報器1千顆，今年又再捐出1千顆住警器給弱勢民眾，今天下午3時許舉辦捐贈儀式。

除此之外，湧蓮寺更印製1萬本新北市民防災手冊，提供消防分隊發放，盼能拋磚引玉，提高民間企業、慈善團體捐贈住警器意願，共同為社會居家安全盡一份心力。

新北市消防局第三大隊長黃弟勝表示，住警器能在火警初期發揮及早通報的功能，具有安裝簡便、價格親民和電池供電時效長等特性，能夠感測到室內溫度異常及煙粒子，進而發出聲響，讓住戶能及時採取避難措施，降低火警傷亡。

黃弟勝說，將由優先替獨居老人、低收入戶、資源回收戶、身心障礙等弱勢族群安裝住警器，另5樓以下的公寓住宅，也可前往消防分隊免費申請，民眾有安裝需求，可致電新北市消防局或消防分隊詢問。

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