新莊2.4公里路段 4月起開放紅線夜間停車

2019-03-13 18:07

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市老舊社區多，停車空間不足常引發民怨，交通局長鍾鳴時今天在市政會議報告指出，在不妨礙交通安全及消防通道的原則下，將彈性開放住宅區紅線夜間停車，預計4月起選定新莊區共2.4公里路段試辦，並協調學校停車場提供夜間停車。

鍾鳴時表示，新北市已爭取前瞻計畫補助興闢停車場，現核定7案，預計2021年再增加3113個汽車格及662個機車格；另有17案正在申請前瞻計畫補助，希望中央給予支持。

鍾鳴時說，短期內將全面檢討住宅區紅線劃設的必要性，在不妨礙交通安全及消防通道的原則下，彈性開放紅線夜間停車，預計4月起在新莊區實施，首波開放2.4公里，並協調學校停車場提供夜間停車，解決老舊社區停車空間不足問題。

交通局交通工程管制科長李友欽表示，4月1日起將於新莊區新北大道（青山路至貴子路）、中環路（中正路至新泰路）、中華路（中央路至新北大道）等路段，開放夜間紅線停車，時間從晚間8點或凌晨0點起至隔天上午7點，預計提供400格汽車停車空間，後續會再檢討其他地區及路段。

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