農委會擬禁農舍蓋在田中央 壯圍農民不滿

2019-03-13 18:01

［記者張議晨／宜蘭報導］農委會修訂「農業用地興建農舍辦法」，將明訂農舍須臨側臨路、不能蓋在田中央，此舉引起宜蘭縣壯圍鄉民不滿，今多名村長、農民赴鄉公所拉白布條，呼籲中央傾聽地方意見；不過，游姓農民認為，蓋在邊角對真正務農者，才具有最大使用效益。

農委會2015年頒佈「興建農舍經營計畫書」，要求農舍興建要「臨側臨路」，宜蘭縣政府認為計畫書並沒有法律效力，去年2月自訂農舍審查作業要點，放寬興建規定。

農委會討論後決定修法納入規範，將臨側臨路明定於農舍興建辦法，提升法令位階與授權，預計近期交由內政部進行法規預告程序。

不過消息傳出後，引起宜蘭藍、綠陣營不滿，縣議會民進黨黨團抨擊這項政策剝奪農民權益；國民黨執政的壯圍鄉，鄉長沈清山、前鄉長簡文魁、縣議員黃建勇號召鄉內農民、村長抗議，呼籲中央踩剎車。

沈清山直言，臨側臨路規定農舍需蓋在農田邊角，影響農業機具、汽車進出農舍，有安全疑慮；由於農舍位置還得距路界3公尺，若未來道路擴寬，是否代表農民得拆屋還路？

自耕農、古亭村長鄭文展說，依照縣府現有的興建要點，農民可依照實際需求興建農舍及農業設施，有較多彈性，若臨側臨路會造成農地無法整體利用，反而不利農業機具出入。

支持農舍臨側臨路的游姓農民認為，農舍蓋在邊角，才不會破壞農地使用，對真正務農者來說，蓋在邊角反而才能獲得最大的種植空間，只有要做為豪宅買賣的農舍，才會蓋在田中央。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/