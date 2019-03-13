禁行大客車！ 雲林草嶺拚觀光受挫

2019-03-13 14:47

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府、古坑鄉公所及草嶺村民努力打造草嶺觀光，但上山主要道路縣道149乙線卻是大客車禁行路段，嚴重衝擊地方觀光，村民表示，遊客上不來，怎麼拚觀光？

2013年新竹縣司馬庫斯發生中巴翻落山谷意外，公路總局針對山區道路總體檢，南投縣政府以山區多濃霧、轉彎半徑太窄等因素，公告縣道149乙1K+600到4K+001為大客車禁行路段。

雲林縣議員賴明源指出，草嶺發展仰賴觀光，921地震後因舊草嶺公路149甲線中斷，到草嶺要繞道經南投縣桶頭接149乙，也是上山的唯一道路，禁行大客車觀光客就上不去，沒遊客談什麼觀光，盼相關單位能儘速研擬解套辦法。

草嶺村長陳兵通指出，草嶺這幾年大力推展地質、生態旅遊，尤其雲嶺之丘、五元二角廊道、竹林祕境在春節、二二八連假都吸引許多遊客造訪，期待149乙大客車禁行的限制態儘早解除。

雲林縣府工務處長汪令堯指出，有鑑於此，雲林縣府再次向南投縣府反應，並於上週邀集南投縣府、古坑鄉公所、草嶺觀光業者、雲林縣警察局及多位地方民代前往現場會勘。

汪令堯表示，針對沿線4處「髮夾彎」南投縣府已提出整體工程改善，預計年底發包，在工程改善完成前，請南投縣府依據委託調查的道路盤點資料先送道路交通安全聯席會議，並增設警示標示、護欄及降速等安全措施，將禁行大客車路段修正為大客車行駛應特別注意路段，避免大客車被裁罰。

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