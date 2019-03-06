百位網紅遊澎湖 「空戰」衝刺旅遊人氣

2019-03-06 22:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕隨著科技發達！網路聲量迅速佔據民眾日常生活，不僅政治人物愛用，旅遊業者也相中這塊潛力無窮的市場大餅，邀請來自全台百位網紅齊聚澎湖，展開2天1夜的澎湖踩線行程，希望透過網紅們網路高人氣，衝刺澎湖今夏旅遊市場。

由於現今社會人手一機，透過社群平台、網站及直播平台等新媒體快速媒介，出現各式各樣網紅，包括直播主、部落客、網美等；此次旅遊業者結合航空公司、飯店業者等，推出跟著網紅遊澎湖2天1夜遊，邀請百位網紅抵澎，其中還包括影音平台點閱率破百萬的含羞草日記否希哥、草爺及超艾夾等人。

旅遊業者大手筆免費招待百名網紅抵澎，當然是著眼在網紅們在虛擬網路社會的高人氣，希望吸引死忠粉絲追隨，組團循著網紅的腳步遊澎湖，所以行程也不能漏氣，首日除走訪篤行十村文創園區、觀音亭等知名景點外，更體驗在離島唯一海景露營車公園野餐，並進駐澎湖五星級飯店福朋喜來登，享受頂級食宿招待。

許多網紅都是首次造訪澎湖，對於業者的禮遇及高規格招待都又驚又喜，尤其今日第2天行程安排在無邊際泳池，網紅們身著泳裝亮相，在無邊際泳池旁一字排開，與遠方的海天一色相互輝映，並透過手機全程直播，打響澎湖旅遊的「空戰」名號，成效如何？就有待今夏澎湖旅遊人潮驗證。

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