推動台南優質民宿 幕後推手是他

2019-03-01 11:43

〔記者洪瑞琴／台南報導〕交通部觀光局「優良觀光產業及其從業人員甄選」活動，可說是觀光產業的「奧斯卡獎」，今年以「因為有你台灣更美好」為主題，台南市民宿文化發展協會理事長周榮棠獲獎，把台灣優質觀光品牌行銷到世界各地。

周榮棠熱心對協會會員說明南市雙城觀光地區計畫，讓民宿業者了解未來觀光地區旅宿市場及相關權益，並協助南市觀光旅遊局掌握在地民宿產業現況，而且帶領協會每兩個月舉辦1次會員研討會，並安排優質民宿參訪及在地小旅行，讓協會會員相互學習且瞭解台南旅遊資源。

周榮棠表示，台灣服務業已從僕人式服務進化為與客人互動的顧問式服務，第1線服務人員不再只是接受客人指令，而是給客人合適的建議，透過互動來產生感動，尤其民宿主人兼導覽員的服務更深受旅客喜愛，也讓旅客體驗台南人的熱情。

南市觀光旅遊局表示，周榮棠本身經營的民宿，接待超逾30個國家的國際觀光客，發揮民宿主人熱情好客精神，帶領國際旅客體驗台南特有傳統美食及地方節慶活動，深獲國際觀光客好評，而且響應民宿綠色環保經營，協助市府推動訂定「台南觀光地區民宿經營公約」，號召業者不提供一次性用品、採用節水節電標章產品、垃圾分類等，對打造節能減碳永續城市有貢獻。

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