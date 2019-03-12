桃園寵物公園挨批簡陋、空間小 飼主：不會想再去

2019-03-12 22:51

［記者許倬勛／桃園報導］「毛小孩」權益愈來愈受到重視，市府砸百萬於去年10月在桃園、龜山、平鎮、楊梅陸續啟用寵物友善專區（寵物公園），不過，許多飼主抱怨，公園空間相當狹小，狗兒根本無法恣意奔跑，且設備相當簡陋、不足，「去過一次不會想再去」，希望能相關單位能盡快改善。

市府動保處長陳英豪回應，寵物公園多設置在親子公園內，礙於腹地有限憂產生排擠效應，當初規劃前都有徵詢地方意見，未來會就清潔、遊具改善，並加強維護草坪、不定期稽查使用狀況，增加使用率。

市府去年十月陸續在桃園區經國公園、平鎮區雙連公園、龜山區大湖公園、楊梅區埔心公園啟用寵物公園；今年在龍潭區武漢公園、大溪區覆土區公園、龜山文德、婦幼公園設立，預計年底前落成，號稱均有安全圍籬、給水、簡易清潔等設備，方便飼主使用，並區分大型犬及小型犬區，讓飼主與毛孩能親密互動。

實際走訪埔心公園，寵物公園分為兩處座落在公園兩側，卻未明顯標示大、小型犬區，也未提供防止異味的封閉式垃圾桶、寵物飲水設施及狗便袋等，多處草皮已光禿禿、落葉四散，與當初風光落成樣貌相去甚遠。

陳姓飼主抱怨，埔心寵物公園目測僅有5坪多大，且入口處僅有1公尺寬，毛孩除進出不便，也無法開心奔跑，與其說是公園，更像規劃一處公廁給狗兒們便溺，讓人感覺很差，「不會再去第二次」。

桃園市推廣動物保護協會表示，常接獲飼主抱怨帶毛孩們入園玩，卻碰上發情母犬或有傳染病的狗兒們，呼籲動保處比照台北、新北市定期派員到各公園進行絕育、疾病稽查，讓飼主們放心。

動保協會說，桃園有植入晶片登記的寵物有17萬6千隻，應比照國外都會區，在中、大型公園中增列「狗公園或寵物專區」，方便鄰里使用，而目前對於寵物公園的的規劃與設計並沒有統一標準與原則，建議中央可以提供設置基本原則，如清潔、寵物遊具、照明等設施，供地方參考依循。

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