外帶美味羊肉爐 打開驚見白眼死老鼠

2019-03-11 22:43

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕吳姓網友日前於苗栗縣竹南鎮一家頗具知名度的羊肉爐店，外帶2鍋羊肉爐，但他聲稱要送朋友的那份內竟然發現一隻完整死老鼠，並將照片PO上臉書社團「新竹爆料公社」，讓網友直呼「超噁心」。店家雖喊冤但也願認賠，苗栗縣政府衛生局也至該店稽查，未發現老鼠事證，但部分環境違規已要求限期改善。

該羊肉爐店在當地頗為知名，開業已20年，曾受知名美食節目報導，是許多在地老饕大推的美食。但卻有網友稱，外帶的羊肉爐內發現一隻完整、已翻白眼的死老鼠，網友看傻眼，有人直呼太噁心，也有人笑稱「是失敗版的料理鼠王嗎？」

店家則喊冤表示，每份外帶鍋物包含食材等，皆是老闆娘親手打包裝近透明塑膠袋內，不可能沒發現有死老鼠，但日前的確有接獲客戶反映，並且已將含死老鼠的鍋物倒掉，並賠償對方2份1600元費用。

衛生局今到店內稽查，因有死老鼠的羊肉爐已被丟掉，無法追查相關事證，但現場發現部分食材未按規定覆蓋等缺失，已要求店家限期改善。

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