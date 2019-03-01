驚人直擊！雨林內蜘蛛獵殺老鼠慢慢拖走...

美國密西根大學生物團隊，在亞馬遜熱帶雨林拍到捕鳥蛛獵殺負鼠的場景。（圖擷自「University of Michigan」YouTube）

2019-03-01 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕嚇死人！美國密西根大學生物團隊，在亞馬遜熱帶雨林研究捕食者與獵物之間的行為，尤其是節肢動物和小型脊椎動物的相互作用，期間他們拍到了捕鳥蛛獵殺負鼠的場景，只見令人起雞皮疙瘩的大蜘蛛咬著老鼠的脖子，慢慢地將其拖到陰影之內。

據《福斯新聞》報導，該團隊發表於《Amphibian & Reptile Conservation》期刊的研究，共記載了15種不同的捕食情況。團隊成員拉博斯基（Daniel Rabosky）說，過去對於雨林內小型脊椎動物的死亡尚未有充分認識，這次他們了解到這些脊椎動物，很可能是被大型蜘蛛和蜈蚣等節肢動物所獵殺。

密西根大學的研究人員一一拍下蜘蛛、蛇、蝎子、螞蟻、甲蟲之間生死搏鬥的影像和照片，許多掠食者依靠毒液捕獲食物，有些則利用大顎來咬死獵物。

其中最特別的，就是他們拍到蜘蛛捕食老鼠的過程。論文指出，這隻捕鳥蛛在佈滿落葉的土地上，咬著一隻壘球大小的負鼠頸部，當時老鼠還有生命跡象，但過了5分鐘左右，負鼠再也沒有動彈，接著捕鳥蛛便把牠拖到樹根後面，消失在黑暗之中。

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