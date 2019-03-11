恆春民眾到核三送菜紀念311 盼除役後仍是好鄰居

2019-03-11 22:22

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕日本311東北震災滿8週年，台灣今年也宣布最機會延役的核三廠確定如期停役，每年都到核三廠紀念311的恆春民眾鍾乙豪，今天特別帶了數十種恆春半島農產品致贈核三廠，除了感謝廠方去年零事故，也期盼核三除役後仍是好鄰居，而非最終核廢處置區。

「希望核三就像會互相送菜的好鄰居。」長年呼籲核安第一、核廢共業的鍾乙豪，為了紀念三一一八週年，特別帶了十餘種自家的農產品到核三廠門口致贈，廠方也派員接下，鍾乙豪則拿著「核電共業、縣市有責」、「核安第一、沒有妥協」標語訴求，整個快閃紀念過程僅約10分鐘。

鍾乙豪說，核三依法2025停役，但台灣仍無核廢最終處置場，現有核廢、未來廠房拆解累積的核廢，讓「除役」恐遙遙無期，除呼籲政府「核電共業、縣市有責」不能將各地核廢送到核三，選在三一一八週年送菜，就是希望台電持續守住「核安零災害」，一直當恆春民眾的好鄰居。

對於核三停役後的台灣能源政策，鍾乙豪也建議健全而穩定的發電、輸配電系統才是民眾期望的，如每個縣市都有自己的電廠，可減少輸配電損失，並因地制宜讓能源調度與支配更合理；而停役後的核三廠區，除了電協回饋機制外，核三可以考慮就近在恆春設置台電專班，培養、訓練所需人力，帶動地方共同成長。

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