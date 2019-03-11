府城40層樓公益登高賽5/26登場 歡迎報名

2019-03-11 20:03

〔記者王俊忠／台南報導〕台南第一高樓─香格里拉遠東國際大飯店40層樓的垂直登高公益大賽，今年賽事將於5月26日登場，星際義工隊動漫英雄與紅到日本的台南觀光吉祥物「魚頭君」都出面大力宣傳。今年「親子3人組」增加到50組，所得扣除支出全數捐給台南家扶中心，前4屆捐助款已逾150萬元，參賽者報名到4月15日截止。

這項「府城登高公益賽事」今年邁入第5屆，以「關懷兒童」為主軸，透過「登高」帶來齊心向上的活力。今天賽前記者會，主辦單位香格里拉台南遠東大飯店總經理凱德曼邀請市府新聞處長劉怡伶、成大、成大醫院及多個贊助企業與會。

第2度幫忙宣傳的「星際義工隊」動漫英雄外，飯店也請到從日本紅回台灣的台南吉祥物「魚頭君」為賽事增設的「最佳造型獎」大力宣傳，鼓勵民眾參賽秀自己，即日起到4月15日，欲參賽民眾可上網https://sltn.tw/2019VR做線上報名。

凱德曼表示，去年首創的「親子3人組」獲得熱烈回響，今年名額增加到50組；「最佳造型獎」增設獎項到前3名，預計吸引更多年輕及家庭族群參賽。賽事分為4個組別，有個人男子組（限5百名）、個人女子組（限5百名）、團體組（30組，1組10人）及親子3人組，報名費個人組每人600元台幣，團體組每組10人6000元與親子3人組1000元。最高紀錄保持人為2015年捷克選手Mr. Petr Novotny的3分52秒，期待今年有好手能刷新紀錄。

所有參賽者從香格里拉台南遠東飯店地下2樓起垂直攀升共40層樓，參賽可獲得紀念運動衫、毛巾、運動護環、青春考究運動面膜、VOLVIC天然礦泉水、施巴5.5運動沐浴乳、精選點心等豐富禮品，完賽者可獲得紀念獎牌及完賽證明；各組前3名獲頒榮譽獎盃、獎勵住宿券、餐券與健身中心使用券等好禮。

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