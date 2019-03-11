中和國小劍道社設備老舊仍奪冠 社會各界金援

2019-03-11 15:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕2019年雲林縣主委盃劍道賽10日閉幕，基隆市中和國小劍道社拿走高年級組的男女冠軍，不過得獎風光的背後，劍道社的學生練習設備亟需汰換；台北中區、台北風雲扶輪社、大日開發有限公司、上暘光學、曲奇科技股份公司及救國團基隆市中山區團委會共同集資12萬元捐給中和國小；捐贈儀式今日中午於基隆東岸商場三樓中庭舉行，讓小朋友可以無憂無慮學習劍道。

基隆市中和國小劍道社於2014年8月成立，最初只有3位學員報名參加，在中和國小校長劉汶琪、教練鄧仁財帶領及家長們的支持，在全國各項賽事成績十分優異，而昨日剛落幕的雲林縣主委盃劍道錦標賽中獲得佳績，成為全國據指標性的重點學校之一。

鄧仁財說，劍道社其中有位學員，因隔代教養經濟壓力大，在參與全國性得到良好成績並獲得獎金，這位學童全數交由阿公、阿嬤補貼家用；練習劍道除了是鍛鍊體魄的運動外，教練還會要求學員心性、毅力、專注度，最重要的是待人接物與品格。

大日開發總經理蘇幸福從學生時代開始就熱愛劍道，前年在擔任台北中區扶輪社社長任內開始找了社友一同共襄盛舉，最近這2年來看著小朋友持續的成長，強調對於這樣的付出是無比的喜悅。

鄧仁財說，雖然劍道社競技頻傳捷報，劍道社成員逐漸增加，但是設備老舊與參賽的交通費、報名費，卻讓他傷透腦筋；也讓許多有興趣的學生們，卻因為家庭經濟等因素無法參加；感謝社會各界的贊助，讓小朋友無憂無慮練習劍道。

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