這個村的神明 民眾返鄉拜拜竟要先預約 原因是…

2019-03-11 14:17

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣土庫鎮溪邊里的溪埔寮社區，村民信奉「雷府千歲」，但是200多年來一直沒有廟宇，神明只能輪流寄奉在村民家中，許多從外地返鄉的村民要前往拜拜，還得先預約，否則屋主一旦外出工作還沒得拜，相當特殊。

土庫鎮的溪埔寮社擁有自己村子的王爺和媽祖公神，主要信奉雷府千歲、蕭府千歲及媽祖、太子爺等6尊神明，但因為沒有廟，200多年來一直採取輪奉制，每年農曆10月20日王爺誕辰擲筊選出爐主，再將神明迎到爐主的家供奉，信徒也只能到爐主家中參拜。

村裡近來已決定等資建廟，建廟籌備委員會主委丁陸坤表示，有時候爐主外出工作不在家，村民想求神拜拜出現不得其門而入的情形，更有許多旅外的村民返鄉要拜拜，因為擔心拜不到，通常還得事先預約，以免白跑一趟。

70歲老農林忠四是今年的爐主，他表示，神明奉祀在住家4樓的神明廳，歡迎到他家來拜拜，但有時他正好在田裡工作，很抱歉讓信徒白跑一趟。

丁陸坤表示，近經村民協商並擲筊獲王爺同意建廟，大伙集資買了百餘坪土地，並將新廟取名為雷安宮，預計3月23日動土，希望能給神明一個更安定的家。

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