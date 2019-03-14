天天吃好料》嘉義阿享高美肉鬆 傳承六代美味

2019-03-14 08:57

［記者林宜樟／嘉義報導］位於嘉義縣朴子市第二市場的阿享高美肉鬆店，老闆陳重亨家傳六代百年豬肉店，30年前學習製作肉鬆、肉乾等後開肉鬆店，從沒關店過，特色是用當日宰殺的豬肉製作肉鬆，非常新鮮，更是傳統古早味，曾獲選2018台灣燈會百大伴手禮，每年到尾牙、過年時節，臘肉、肉鬆、肉乾及香腸等產品大受歡迎，排隊人潮滿滿。

陳重亨說，祖先從清代就從事賣豬肉，已有100多年，家族後來在嘉義、台中、高雄等都開豬肉舖，自己國中畢業後到高雄市學習製作肉鬆，開店後一年多和妻子劉麗秋結婚，「早上開店賣完後才趕著去結婚」，2人努力打拚從沒休息1日，去年823水災店裡淹大水，仍然照樣開店營業。

陳重亨說，手工製作肉鬆是用當日現宰豬肉製作，晚上11點多拿到屠宰後的豬後馬上處理，將後腿肉切成大塊燉煮2小時，切小塊後再烘焙2小時，加入油、鹽、糖及甘草等後再拌1小時才完成，早上在市場販售時就是最新鮮肉鬆，雖然半夜工作睡眠不足，但30年如一日，希望能給顧客最好的產品。

劉麗秋說，客人們最喜歡肉鬆、臘肉等，香腸也很受歡迎，而需加入醬油的黑香腸則是要有先預定才會製作，最近還製作新產品筷子肉乾，口感有嚼勁，香氣十足；因產品都是用傳統工法製作，肉鬆盡量在一個月內食用完畢，肉乾等常溫約可放2週，冷藏可保存1個月。

陳姓顧客說，阿享高美的肉鬆、香腸等品質很穩定，香氣撲鼻，吃了10幾年，口味從沒變過，顯示店家絕無偷工減料，許多家人、客人吃到之後都要求代買，所以一次買足一起分；也有顧客說，市場內購買可以只買需要的量，雖然網路訂購也很方便，但還是喜歡到傳統市場的感覺。

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