高教史首波教師評鑑校長 東吳、中正、南華出爐

2019-03-11 11:22

〔記者吳柏軒／台北報導〕自己校長自己評！台灣高等教育產業工會有鑑20年來教師評鑑制度影響校內權力結構，去年決定啟動「校長評鑑」，以教師角度來替校長打分數，至今已完成東吳、中正、南華等大學問卷，今公開調查，傳遞基層教師聲音。

高教工會秘書長陳政亮說，高教界從20年前實施教師評鑑制度，導致權力集中、校園民主喪失，連帶校務會議也有半數是學校一級主管掌控，為了讓一般教師能有機會發聲，參考美國評鑑中小學校長作法，做出史上首次教師針對大學校長評鑑滿意度調查。

高教工會研究員陳柏謙表示，該調查需各校教師提供意見，因此第1波先針對有工會分部的學校：東吳大學、南華大學及中正大學等，去年4月及11月間透過電子信件傳送問卷給各校所有專任教師，其中因東吳擋信，導致回收率不到2成，而南華回收率41％、中正回收率25％，若細究有效問卷的性別、學院或級職等比例，大致具備一定程度代表母數。

陳柏謙說，從3校校長評鑑的問卷結果互相參照比較，發現有共同問題，如迷信數字績效、資源分配不公、校長權力獨大等，至於針對校長是否適任？東吳、中正負面態度居多，南華則評價兩極。

南華大學哲學與生命教育系教授謝青龍指出，南華問卷中，在升等、言論自由等方面，校長滿意度評價為五五波，但在行政獨大、資源分配、績效主義等問題上，約7、8成對校長不滿意，更發現校長把資源移到行政與招生上，可理解作法，但恐忽略教學品質。

中正大學政治系副教授陳尚志說，剛好中正18日將舉行臨時校務會議，對現任校長是否續任展開投票，現在公布校長滿意度調查，盼提供給校務會議參考，指出這波調查問卷中，各議題的校長不滿意度在6成多，如教研環境改善、資源挹注等，其中去除行政主管填答後，有高達67％的教師對校長深根資源分配不滿意，原因是校長將1億多元的經費從中撥3、5千萬給彈性薪資，然而誰領彈薪卻無人得知。

針對問卷，高教工會東吳分部的教師也聲明，並非透過評鑑來情緒發洩或人身攻擊，因對私校校長任免，完全取決董事會，而校長對師生的影響僅單行道，認為校長也應接受評鑑，而私校教師普遍保守，強調若校長單以行政手段治校，將讓教師對教學環境感到悲觀。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/