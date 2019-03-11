為8千多萬營業稅 教育部槓上財政部…

2019-03-11 11:17

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部政策鼓勵大學積極推動產學合作，但財政部今年初函釋，大學產學合作所取得的收入，原則均須課徵5％營業稅。依教育部的了解，各大學產學合作技轉所得一年約17億元，如課徵營業稅約為國庫增加8千多萬元。立委蔣乃辛今天在立法院教育委員會質詢時怒轟「政府有這麼窮嗎？」財政部為芝麻大的一點點稅收，去扼殺大學的產學合作，卻完全沒有看到教育部為大學發聲，也未捍衛教育部自己的產學合作政策。

教育部長潘文忠答詢時，槓上財政部表示，他認為不適宜課徵營業稅，況且財政部為課徵這些營業稅，反而要增加更多行政及人力成本，教育部與財政部積極溝通中，盼財政部也支持學校投入產學研究，已請政次劉孟奇去溝通。立委蔣乃辛直批，財政部不會理劉政次，潘部長應該自己出馬，且去跟行政院長蘇貞昌「告狀」。

政次劉孟奇受訪說明，依大學法及營業稅法相關規定，教育部認為財政部沒有任何理由課徵產學合作營業稅，況且產學合作正在起步、創業維艱，此時課徵營業稅無異殺雞取卵。高教司長朱俊彰補充表示，有大學向教育部反應，其技轉所得不僅被課徵營業稅，還要被追繳5年，教育部即與財政部溝通中，全國各大學產學合作相關產值約370億元，其中技轉所得約17億元。

財政部今年1月初核釋，依教育部「專科以上學校產學合作實施辦法」規定，學校辦理的各項產學合作事項所取得收入，必須依規定課徵營業稅，包括技術移轉及智慧財產權運用所得；專題研究、檢測檢驗、技術服務所得；物質交換、諮詢顧問、專利申請、創新育成等所得，自今年1月1日起，須依法課徵5％營業稅，僅各類人才培育向受教者收取費用免徵營業稅。

蔣乃辛痛批，政府有窮成這樣？向大學課徵5％營業稅的收入少到像芝麻這麼小，卻要扼殺大學的研究，讓大學的財務雪上加霜，使大學不接產學，打擊大學士氣，完全沒有看到教育部為大學發聲，依大學法第一條，大學以研究學術，培育人才，提升文化，服務社會，促進國家發展為宗旨，明確符合《加值型及非加值型營業稅法》第8條31款經主管機關核准設立之學術、科技研究機構提供之研究勞務，應免徵營業稅。

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