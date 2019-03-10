獨家》明赴立院報告 潘文忠：平價教保提供率逾53％

2019-03-10 23:01

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長潘文忠「回任」後，明天首度赴立法院教育委員會進行業務報告，必須面對「準公共化政策」有私幼反彈爭議、12年國教新課綱預計趕在今年8月上路的壓力、高教留才攬才國際競爭力的挑戰、政院通過的教師法修法草案所引發教師團體和家長團體兩方對立爭執等各種難題。

在擴大公共教保部分，目前幼兒就讀公私立幼兒園比例約3比7，潘文忠在書面報告中表示，107學年度15縣市的幼兒園，公共化比率為38％，如再加入「準公共幼兒園」提供的招收名額，整體平價教保服務供應比率已提升到53％、成長15％，確實達到加速翻轉平價教保服務量能的效果。

教育部從106年到111年，預計協助各地方政府增加公共化幼兒園2247班，增加6萬個就學名額，以達到「國小校校有幼兒園」目標，並再加碼提出於8年內（106年到113年）增加3千班，合計增加約7萬9千個就學名額，較原計畫規劃提高753班，再增加1萬9千個名額，截至去年底已累計增設逾656班。

「準公共幼兒園」機制採2階段實施，107年8月六都以外縣市先行辦理，108年8月推動至全國。潘文忠表示，為提升平價教保服務量能、善意回應幼教團體意見，進而提升私立幼兒園參與「準公共幼兒園」之意願，已針對幼教團體關注之合作的費用範圍、教師及教保員薪資等面向，規劃調整策略，預計於今年3月底確立調整方案，並自108學年度起適用。

至於為了鼓勵 18歲高中應屆畢業生探索自我，教育部於106年推出「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，「青年就業領航計畫」由教育部及勞動部每月分別撥入5千元，至多3年，作為青年未來就業、就學或創業之用，107 年度申請職場體驗計3083人，但正式進入職場體驗僅791人；「青年體驗學習計畫」透過國內外志工、壯遊等類型學習，申請計55人，執行計畫僅11人；107年勞動部彙整各部會審認優質職缺計 8030 個，其中以製造業、住宿及餐飲業、批發及零售業較多。

潘文忠強調，陪每一個孩子安心長大是教育部努力的目標，教育政策盼能符合教育現場的實務需求，也會與各界對話尋求共識。

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