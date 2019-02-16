中國392所「野雞大學」以假亂真 台灣學生也受騙上當

2019-02-16 17:46

〔記者鍾麗華／台北報導〕在台灣的大學學測後，中國教育部最近公布對台招生的336所學校名單，不過，台灣學生可得注意，中國官媒「人民日報」去年6月在中國高考（大學聯考）放榜之際，公布392所「野雞大學」名單，其中北京就多達151所、上海30所，山東25所、廣東12所，據了解，就曾有台生因學校名稱魚目混珠而受騙上當。

從2013年以來，中國的「上大學網」先後曝光中國的野雞大學名單，這些學校多被冠以「中國」、「北京」或「華北」等，包括中國郵電大學、中國師範學院、中國經濟貿易大學、北京同濟醫科大學、華北理工學院、上海工業科技大學等，一般人從名稱根本無從分辨。

此外，還有以幾字之差假冒名校的，包括「廣州理工學院」與位於肇慶市的正規院校「廣東理工學院」僅差一字；「廣東科技貿易學院」與正規院校「廣東科技貿易職業學院」相比，僅少了「職業」二字。而「「上海金融管理學院」假冒「上海金融學院」，多了「管理」二字。據中媒報導，中國有不肖人士已組成假大學、假文憑、假認證「一條龍」詐騙產業。

中國教育部統計，中國的大學共有2631所，其中包括獨立學院265所，近年來越來越多「私立民辦」的大學或學院興起，也開始大動作搶學生，不過，中國跟台灣一樣，還是公立大學比私立大學好。

但台灣民眾因為不了解中國的教育環境，經常被騙上當，尤其中國有個特殊現象，就是公立大學也可以自辦學校，但自辦的學校就是私立的，層級也差很多。例如位於中國廣東省的「中山大學」雖是中國「985工程」的明星學校，但其自辦的「中山大學南方學院」是私立民辦學校，且是排名較差的「第三批次」，讓台灣學生與家長搞不清楚而受騙入學。

陸委會提醒，台灣學生考慮赴中前，仍宜多參考相關資訊，陸委會已設置「台生專區」，提供中國內外情勢、高等教育發展等相關參考資訊，海基會也建置「青年關懷專線」（02－21757047），提供專人服務諮詢管道，避免台灣學生受騙上當。

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