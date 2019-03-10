水哦！集水區降雨明顯 石門水庫暫解渴

2019-03-10 22:16

〔記者李容萍／桃園報導〕終於天降甘霖！石門水庫集水區從去年10月以來，降雨量只有歷年平均值6成左右，大壩水位7日凌晨0時到達今年最低點227.9公尺，蓄水量跌至8271萬噸，蓄水率41.9％，受惠這波鋒面影響，集水區從7日開始有明顯降雨，截至今晚7點，累積降雨量192.7毫米，水位止跌回升至232.68公尺，蓄水量1億0848萬噸，蓄水率54.95％，預估這波鋒面進水量可達4000萬噸，水位還會往上回升。

適逢9日媽祖在阿姆坪搭船在石門水庫集水區進行水上遶境祈福，船家原本擔心水位降到227公尺、阿姆坪碼頭快要無法停靠船隻，影響到遊艇生意，如今媽祖顯靈也讓水庫暫時解渴，碼頭也暫不用撤除。

石門水庫從1964年建庫啟用，供應新北市、桃園市及新竹縣湖口鄉約300多萬人的公共用水，原本庫容有3億噸，但受到長期流入庫區的泥沙等影響，目前庫容僅剩下約2億噸，石門水庫大壩水位去年9月間曾站上滿水位245公尺的最高水位，不過，石門水庫1年周轉率要4次以上才能穩定供水，集水區從去年10月以來，降雨量只有歷年平均值6成左右，加上今年2月初供應春耕用水後，水位下降速度增加，也帶來缺水壓力。

7日的鋒面帶來明顯降雨，而且「大雨就下下在真正需要的石門水庫集水區」，加上這次平地降雨也非常大，大部分秧苗已經插秧完畢，北區水資源局也和桃園、石門農田水利會協調分別於7日晚上9點、8日上午10點暫時停供農業用水，好讓珍貴的春雨留在庫區增加蓄容，在操作上盡量讓水資源不輕易排放外，預計這波降雨可望帶來約4000萬噸的進水量且會持續入庫，水位可望一舉上升超過5公尺。

水庫目前的庫容已超過半座，北水局不忘提醒，現在還是枯水期，仍請大家節約用水。

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