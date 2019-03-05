天旱不僅水情拉警報 就連高接梨也生不出來啦！

2019-03-05 11:32

〔記者黃美珠／新竹報導〕天旱，不僅水情開始拉警報，就連農作也首當其害！

新竹縣境內的高接梨就疑似因此結果率不佳，新埔鎮農會果樹產銷班第21班班長彭文華就說，他們班員間迄今結果率頂多只有2成，有的甚至慘到連1成都沒有，大家拚命翻刀重新接穗，他就已經翻了2次。

新竹縣政府農業處處長邱世昌說，全國各地的農作因為乾旱都有傳出災情。

新竹縣部分就是新埔、峨眉、芎林寶山鄉有高接梨穗結果率不佳的狀況，全縣栽種的22.09公頃中，從農民和鄉鎮市公所初步的通報顯示，損害程度粗估是33％，換算受害災情大約是7.22公頃，損失金額大約157萬多元。

為了確定損壞率是否確實達到20％符合農業天然災害現金救助、跟低利貸款的公告救助標準，從今天開始縣府會同農糧署、農改場、以及鄉鎮市公所實勘做評估。

勞動黨新竹縣議員陳新源今天早上也到場關心農民的損失狀況如何，希望相關單位能盡量給農民必要的協助。

彭文華說，他們栽種豐水梨的農民，去年12月中開始架接梨穗。但是到了1月中就發現這些梨穗不是不開花，就是開了花很快就提早凋萎。

後來班員們互相討論，發現可能去年日本颱風比較多影響梨穗品質外，最重要的就是去年底迄今少雨，反而不時會颳濕熱的南風，讓就算順利開花的梨穗未授粉就先轉黃凋謝，大家也實在是無可奈何。

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