雨來了！鄭明典分析雨勢不弱 中南部有望「解渴」

2019-03-06 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕由於今年全台降雨不如預期又正值枯水期，中南部面臨乾旱危機。氣象達人鄭明典今（6日）報佳音，分析雷達回波圖左下角對流特徵明顯、雨勢不弱，可望帶來多一點的累積雨量。

今晨起受鋒面影響，台南以北降甘霖，鄭明典於臉書上分享雷達回波圖，表示左下角中南部地區對流特徵明顯，並預估這一波雨勢不弱，開始出現比較明顯的對流性陣雨，可望帶來多一點的累積雨量！

據《聯合報》報導，經濟部水利署5日晚間把握鋒面來襲，在南部各水庫進行人工增雨，盼多少能有雨量進帳。截至今晚10點半，雲嘉南及高雄部分地區出現累積雨量，也有網友回報台南開始響「春雷」，希望南水區水情能逐漸好轉。

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