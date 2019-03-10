「寶可夢阿伯」升級24機抓寶！ 網笑：原來有贊助

2019-03-10 18:39

〔即時新聞／綜合報導〕寶可夢玩家「寶可夢阿伯」陳三元，近日在三重被捕捉到他的裝備從15支手機，升級到24支手機同時抓寶！網友發現原來是有知名手機品牌贊助，令人笑稱「代言人找對了！」

新北市寶可夢阿伯，過去就曾以11機抓寶稱霸新北市土城區，紅到連外媒《BBC》都來採訪。去年11月台南舉辦「Pokémon GO Safari Zone in Tainan」活動，阿伯也升級成15機遠征台南。

現又有土城飲料店在網路上分享阿伯抓寶的影片，表示「寶可夢阿北更新24隻手機抓寶惹。」畫面中看到他的腳踏車龍頭，從2排手機架進階到3排，前方菜籃還放有兩支手機。阿伯就停在該飲料店門口抓寶，引人注目，還有母女在一旁算著阿伯手機到底有幾隻。

貼文下方出現台灣手機大廠「ASUS」留言「阿伯左右開工太狂了！用 #性能電力怪獸 抓寶絕對厲害！」令網友發笑「原來有業配。」

ASUS於今年2月將代言人從韓國明星孔劉「換角」為陳三元，強調新推出產品蓄電量充足，玩遊戲不怕沒電。網友們也留言表示「這代言人好啊」、「代言人找對了，成功引爆話題」、「偷偷工商一波」等。

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