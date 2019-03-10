西螺鎮福天宮「路關牌」 見證傳承百年心香路

2019-03-10 13:51

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣西螺鎮福天宮社口媽保存一面1926年路關牌，記錄當年前往朴子配天宮進香路線，福天宮管理委員會總幹事廖瑞玄表示，將路關牌各庄頭串連起來，進香路線幾乎就是最短直線距離，見證媽祖神威。

福天宮管理委員會主任委員王廣鎮表示，福天宮主祀的二媽，於1713年由兩位肩販（姓名已不可考）自朴子樸樹宮（今配天宮）所迎回，已有300多年歷史，早年交通不方便，進香較不定期，在日治時期也是少數仍維持進香的宮廟，也留下許多珍貴文物。

廖瑞玄指出，早期資訊與交通都不發達，進香會製作路關牌，告知進香的緣由、每天的行程、所經過的庄頭等，讓信徒們可以準備迎駕，廟所發現路關牌是大正15年（1926）。

廖瑞玄說，從路關牌可以發現許多部落日治時期的名稱，是很重要的歷史文物，而將這些部落庄頭串在一起，更可發現進香路線幾乎是一直線，相當神奇。

王廣鎮說，目前廟宇正積極蒐集文物與史料，歡迎家中有保留相關文物能夠與廟方連絡。

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