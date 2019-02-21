媽祖面前幹架飆三字經！惹事轎班成員遭罰跪引網友大讚

2019-02-21 12:55

〔即時新聞／綜合報導〕北港朝天宮19日舉辦元宵遶境祈福活動，但宮內轎班人員卻因為扛轎事宜而發生口角衝突，互相持棍棒攻擊，還在媽祖廟前大罵髒話。事後，廟方人員讓參與鬥毆的轎班人員在廟前罰跪懺悔，影片曝光後獲得不少網友大讚。

綜合媒體報導，臉書社團「黑色豪門企業」昨日PO出一段影片，顯示一群身穿黃色上衣的轎班人員，大白天在北港市區互嗆，還作勢要毆打對方，被旁人阻止後才暫時化解衝突。不料到了晚上，這群轎班人員疑似再度意見不合，直接上演宮廟大亂鬥，不少人拿起棍棒朝著對方追打，還在媽祖娘娘面前大罵三字經，對身旁的神明根本是毫無尊敬。

事後，廟方將鬧事的轎班人員集合，要求一行人去廟前罰跪懺悔1小時，長輩們並在一旁訓斥，要這些轎班人員切勿再犯。此段過程影片被放上網後，引起大批網友讚賞，表示「認同，此風不可長，責罰該然」、「神明應該不會認同打架吧⋯⋯活動整個扭曲了」、「水啦...這宮主我欣賞」。

北港警分局指出，事發當晚接獲報案後，到場時衝突已平息，員警將8名滋事嫌疑人帶回調查，雙方皆不願提告，訊後也依社會秩序維護法的「意圖鬥毆而聚眾」行為而進行裁罰。

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