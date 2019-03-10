台南運河魚群大量暴斃 首日打撈2噸魚屍

2019-03-10 11:11

〔記者蔡文居／台南報導〕台南這幾天下了一陣春雨後，台南運河又見大量魚群暴斃。環保局清潔隊出動船筏，動員20人力打撈，第一天清除約2噸魚屍，由於數量多達1、2萬尾，環保局估計約需4日才能完成打撈作業。

市議員李啟維表示，今天有民眾向他反映運河水面又有很多死魚，每到2至3月的時候，只要一場春雨，運河就會發生大量魚群暴斃，造成運河水質二次污染。

他表示，因為運河尚未完全做好雨水污水分流，冬天枯水期後的春雨，必須把閘門打開以免淹水，當污水和雨水一起排入運河就會造成污染，造成溶氧量降低，一些需氧量較高的魚類就會死亡，這也是每年都會發生同樣問題的原因。

李啟維質疑，市政府水利局花了不少經費，在運河沿岸設立簡易截流站，但每年運河都還是出現大量魚屍，他要求環保局應儘速處理外，根本解決之道還是水利局要做好雨、污水分流。

環保局表示，運河發生魚群暴斃，懷疑是因季節變化造成，該局中西安平區清潔隊9日已出動船筏，動員20人力冒雨打撈，共清除約2噸魚屍。由於陸續還會有魚死亡，預計需4日完成打撈作業。其中，魚屍集中在新臨安橋至永華橋之間，魚種有虱目魚、烏魚、三角仔及豆仔魚。

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