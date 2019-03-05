台中五福溪魚暴斃！2天撈1.6噸 民疑偷排廢水

2019-03-05 19:24

〔記者陳建志／台中報導〕流經台中烏日、霧峰的五福溪，民眾從3日開始發現溪中出現死魚，魚屍一路從上游綿延到下游，清潔隊人員一連兩天在溪底撈魚屍，總共撈起1.6噸死魚，民眾懷疑有不肖工廠排放有毒廢水，才會讓魚群集體暴斃，要求市府揪出元凶。台中市環保局說，檢驗發現除水中溶氧量偏低，並未驗出重金屬和氰化物反映，會持續追查可能污染源。

台中市議員吳瓊華說，昨天（4日）傍晚接獲民眾反映，流經烏日、霧峰的五福溪，在烏日福泰街附近發現溪中有大量魚屍，魚屍一路往上游綿延，數量實在太多，懷疑有工廠偷排廢水，才會連生命力強的吳郭魚也暴斃。

吳瓊華說，去年6月和9月，烏日溪南東園里的東園大排也兩度出現大量魚屍，還曾查獲養豬業者偷排廢水，對於溪中一再出現大量魚群暴斃，希望環保局能確實追查可能的污染源。

五福溪中死魚綿延7、800公尺，環保局動員烏日、霧峰清潔隊員，昨天就開始清理魚屍，天氣炎熱，現場已傳出陣陣臭味，兩天下來共撈起1600多公斤魚屍，將送焚化爐銷毀。

環保局環境稽查大隊長羅文龍說，3日下午4點多就接獲民眾反映，五福溪內有大量死魚漂浮，稽查人員立刻到場採水檢驗，因當天上午開始下雨，現場目視僅水色略濁偏黃，檢驗後並未發現重金屬和氰化物反映，不過，烏日區河段的溶氧僅3.29mg/L偏低，除了將魚體和水依規定送驗，稽查人員也沿線巡查，但未發現可疑污染源。

羅文龍說，昨天和今天再次派員擴大到五福溪上下游巡查，發現溪中仍有大量魚群存活，現場再次採水檢驗，確認水質狀況無異常。而最近少雨，研判可能因此造成水中溶氧量低，導致魚群暴斃，會持續追查可疑污染源。

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