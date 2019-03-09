興大春蟄節 系所博覽會展示國際奧林匹亞機器人大賽台灣冠軍作品

2019-03-09 21:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕興大春蟄節邁入第四屆，中興大學今天擴大舉辦系所博覽會，號稱中部規模最大，涵蓋9大學院37系所介紹及實作展示，有國際奧林匹亞機器人大賽台灣冠軍作品、可自主感測的軟性機器人、國際園藝競賽國手花藝展覽及智能監測水禽舍等各式精彩實體展示，提供全方位的大學校園體驗，熱鬧精采。

興大今年系所博覽會包含機械系展出國際奧林匹亞機器人大賽台灣冠軍作品，機器人堆疊俄羅斯方塊，考驗精確度及堆疊演算，及材料系展示具有自主感測功能的軟性機器人，如同皮膚能主動感知外部刺激並即時作出反應。

生機系展示智能水禽舍生長環境控制與監測系統，採用太陽能發電，並可進行禽舍環境感測及監測；動物科學系與獸醫學系則展示鸚鵡、雞、蛋、羽毛、龜、鹿等各式動物標本等，各區除專人導覽外，也展出學生實作的模型及成果。

還有園藝系特殊選才入學學生柳皓淳現場展示花藝作品，展現精湛花藝技巧，她將於今年8月代表台灣前往俄羅斯參加國際技能競賽。

興大副校長黃振文表示，3月5日是二十四節氣中的驚蟄，特地選在週末舉辦興大春蟄節，希望透過系所博覽會展現各系所的長處讓大眾了解，也協助高中生了解系所特色，從中挑選最適合的領域發展。

興大春蟄節活動豐富精彩，展示攤位皆由大學生發揮創意，還有社團、國際美食及文創市集、租屋博覽會及寵物義診、萌寵文創市集，展現豐富精彩的校園生活，許多高中生特地在選填志願前夕來參觀，瞭解系所特色與未來發展，活動有吃有完，熱鬧豐富。

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