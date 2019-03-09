剩70隻！台灣白海豚現身嘉義布袋 海巡隊員驚呼連連

2019-03-09 19:08

〔即時新聞／綜合報導〕台灣白海豚數量剩不到70隻，海巡署艦隊分署第十三海巡隊昨天（8日）在臉書分享珍貴影片，內容是海巡隊在海上執勤時，見到2隻白海豚在附近多次躍出水面、相互嬉戲的畫面，讓海巡隊員當下驚呼連連。

影片中，2隻白海豚圍繞在海巡艇旁，不停躍出水面翻滾，激起浪花，讓海巡隊員直喊「這裡這裡」、「牠在和我們玩耶」、「真的是白海豚耶」、「整群的要來了」。而小編也在貼文中感慨：「好像在為布袋海巡同仁加油打氣，幫忙緩解海上勤務的辛勞與枯燥一般。牠們真是太萌、太可愛了！親愛的朋友們，讓我們攜手合作，一起守護牠們吧！」

據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）研究顯示，台灣白海豚數量低於100隻，不過實際數量可能不到70隻，加上受到沿海地區過度開發、淡水流量減少等多項環境因素影響，導致白海豚棲息地驟減，讓NOAA決定將台灣白海豚列為「瀕危物種」，因此能看到台灣白海豚可說相當難得一見。

文中也提到，致力保育白海豚的民間團體「台灣媽祖魚保育聯盟」去年曾向海巡署提議，希望海巡人員能投入保育的行列，因此自去年6月起，海巡署每次出海巡邏遇到台灣白海豚出沒時，就會拍攝影片製成生態紀錄表，以利調查白海豚數量。據了解，影片中的白海豚是於去年11月21日在嘉義布袋海面發現，當時白海豚家族慢慢接近海巡艇，實際數量約6隻。

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