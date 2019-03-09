春天吃什麼？快來雲林品嚐美味竹筍和地瓜

2019-03-09 16:22

［記者黃淑莉／雲林報導］春天是竹筍、梅子產季，雲林劍湖山世界推出多道以竹筍、梅子為食材的料理，古坑甜筍糕、梅子麵條、梅子雞捲等；另外水林番薯文化季重頭戲23日登場，有免費番薯料理品嚐及教學，還有各項體驗、才藝表演等精彩內容。

劍湖山世界中、西餐主廚團隊每一季以當季盛產食材研發多道全新料理，春天是竹筍、梅子產季，中餐主廚李詩桂、副主廚張家憲以雲林在地當令食材為主，設計出「春梅甜筍宴」，其中甜筍糕構想來自蘿蔔糕，以竹筍代替白蘿蔔加上紅蔥頭，吃得到竹筍及糯米香。

還有一道金沙蛋黃炒春筍，把竹筍切絲像麵條十分爽口，另外還有整支水煮綠竹筍，不用添加任何沾醬，吃到竹筍原味及清甜。西餐主廚陳世霖把梅子、紅蘿蔔、竹炭添加麵粉做出不同口味的麵條，十分清爽。

水林是番薯原鄉，一年一度「水林番薯文化季」昨天由番薯評鑑率先登場，重頭戲23日將在景松北村景陽宮舉行，有在地名廚阿益師、阿偉師提供多道番薯料理免費品嚐及現場教學，另外還有在地農特產展售及各項精彩表演。

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