高雄3月份觀光代言人是他 將出席「城市文化外交論壇」

2019-03-09 13:48

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市3月份觀光代言人是誰？答案揭曉，高市觀光局表示是有「香港文化教父」之稱的榮念曾，3月12日將現身高雄，出席「城市文化外交論壇」。

高雄市3、4月份觀光代言人，原鎖定香港詞神林夕及人氣歌手鄧紫棋，但後來均無下文。

高雄市觀光局今天指出，3月份邀請素有「香港文化教父」之稱的榮念曾，為高雄擔任文化觀光代言人。

榮念曾3月12日將在高雄出席「城市文化外交論壇」，論壇集結產官學代表，包含高雄市副市長葉匡時、中山大學副校長陳英忠、衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬等人，一同激盪高雄文化觀光政策與文化外交藍圖。

高雄市觀光局強調，繼1月份白冰冰拍攝「來去高雄」MV，引起全台對高雄觀光代言人的關注後，2月份由資深媒體人陳文茜接棒，3月份更走向國際，邀請到香港文化政策重要推手榮念曾。

榮念曾1943年生於上海，5歲時隨家人移居香港，17歲前往美國，先後畢業於美國加州大學柏克萊分校建築系和哥倫比亞大學研究所，回香港後積極投入漫畫、劇場、電影、視覺藝術、裝置藝術等藝術創作，於1982年成立前衛劇團「進念．二十面體」。

高雄市觀光局長潘恆旭說，榮念曾是新類型藝術倡導者，是香港及鄰近地區最有影響力藝術家之一，若高雄市觀光局未來前往香港行銷時，將借重其影響力，為高雄國際行銷增添助力。

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