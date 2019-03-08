駭人畫面！彰化農場70隻家禽遭流浪狗群大屠殺

2019-03-08 22:40

〔記者湯世名／彰化報導〕駭人！彰化市台鳳里一處農場飼養的雞、鴨、鵝，日前一夜之間慘遭流浪狗「大開殺戒」，屍體散佈園區，飼主欲哭無淚，估算有40多隻遭咬死、30多隻輕重傷，縣議員張瀚天與里長劉寶存前來查看發現慘狀時說：「簡直就是大屠殺！」眾人發現附近有疑似「兇手」的20多隻流浪狗徘徊，劉寶存稱他與當地居民常被流浪狗追咬，張瀚天則強調將要求相關單位把牠們捕捉後送流浪狗收容中心，以維護當地居民生命財產安全。

飼主向張瀚天、劉寶存說，日前他接獲民眾通知稱台鳳路旁農場飼養的禽類有不少陳屍在園區草地上，從住家趕來農舍時，赫然發現整個草地上遍布「屍體」，且有不少是脖子被咬斷，或肚破腸流，死狀甚慘，到處都是禽類的羽毛，估算被咬死的有40多隻，輕重傷的有30多隻，損失慘重。

張瀚天、劉寶存等人發現台鳳路上有20多隻流浪狗徘徊，園區柵欄下方泥土則有被挖洞的痕跡，眾人研判應是流浪狗把泥土扒出一個大洞後，潛入園區「大開殺戒」。

劉寶存指出，當地流浪狗群聚的問題由來已久，且數量愈來愈多，平時也神出鬼沒，他本身就曾被流浪狗追咬過好幾次，當地里民也多次向他反映被追咬等問題，但相關單位總是回覆說「流浪狗無法可管」，只能勸導民眾不要任意餵養或棄養，最終卻導致這次禽類被流浪狗「大屠殺」，由於台鳳路是往來彰南路的交通要道，萬一有民眾被追咬受傷，誰來負責？

張瀚天則認為，除了台鳳路，139線大彰路也有不少流浪狗盤據，常傳自行車騎士被流浪狗追咬，已嚴重威脅到當地居民及騎士的人身安全，他將要求相關單位盡速把牠們捕捉後送收容中心，以維護當地居民生命財產安全。

彰化市公所清潔隊長林群富表示，他們已接獲彰化縣動物防疫所通報，由於事態嚴重，決定在近日內會同動防所人員前往捕捉，但有鑑於流浪狗收容中心容納空間可能不足等問題，他們會針對較為凶狠、有追咬紀錄等「特定」流浪狗進行捕捉，希望能解決當地流浪狗威脅人、禽等問題。

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