區塊鏈導入池上米！ 青農魏瑞廷號召更多人加入

2019-03-08 16:26

［記者王秀亭／台東報導］池上青農魏瑞廷與奧丁丁集團合作，將區塊鏈技術首度導入池上米產業，順利將自有品牌稻米銷售到杜拜、香港等地，為讓鄉內自產自銷農友瞭解區塊鏈，舉辦「區塊鏈導入稻米產業」種子培訓，參與農友表示，若對行銷池上米有助益，確實會增加參與意願。

魏瑞廷表示，這場青農種子培訓，主要是讓有意願了解的池上青農知道何謂區塊鏈，如何應用於稻米產業，及運用網路「新零售」概念，共同創造池上農業新產值；對消費者而言，最關心每天吃的食物具可追溯性，透過鏈上的資訊，自行篩選供應商，為食品安全把關；對農民端，則是做一份讓全世界都看懂的履歷，讓種植的作物有加值效果。

參與種子培訓的青農說，區塊鏈就如同現在正在做的生產履歷，且其每天即時上傳資料、不可竄改的特性，更讓青農誠實面對自己的耕作過程，是確實可行的方案，透過魏瑞廷的說明，了解有助增加自產稻米的商機與利潤，但若能透過農會體系進行輔導，會讓農民更有參加意願。

池上鄉農會祕書黃榮欄說，農會有協助政府政策的責任，例如有機認證、友善耕作及產銷履歷等，都已輔導多年且有所成，對於自產自銷農友以多元方式，成功行銷池上米皆樂觀其成，也鼓勵更多自產自銷農友有各種合作模式，讓池上米再度成為新亮點。

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