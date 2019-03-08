斗六榴中福德宫「吃丁酒」 準備1000斤麻油雞

2019-03-08 14:28

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣斗六市榴中福德宮慶祝土地公生，舉辦「吃丁酒」活動，準備1000斤麻油雞及麻油飯、炒麵、湯水，讓信眾「丁酒‧平安‧添丁‧發財」樣樣來；石榴國小前來校外教學，以了解地方習俗，更認識自己的家鄉；廟方也特別準備雞塊及薯條款待小朋友，讓學生吃平安。

斗六市榴中福德宮「吃丁酒」的習俗流傳已久，農業社會以務農為主，家戶都會向土地公許願，希望添丁來幫助農事，如如願添丁，就會在土地公誕辰準備麻油雞酒來表達感謝。福德宮隨著每年來許願及還願的人家越來越多，30幾年前廟主動接下辦理吃丁酒的習俗，在土地公誕辰這天為前來祝壽的信眾們準備麻油雞及油飯。

石榴國小為了讓小朋友更了解社區的文化及習俗，今天也安排3到6年學生到福德宮進行校外教學，了解「吃丁酒」習俗的由來，讓學生懂的飲水思源，感恩回饋，學生也向土地拜拜求平安、學業進步，廟方也特別準備小朋友喜歡的雞塊、薯條，讓孩子吃平安。

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