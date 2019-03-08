斥資1.8億 新營「文高11」運動公園遷建動土

2019-03-08 13:34

〔記者楊金城／台南報導〕新營金華路「文高11」運動公園遷建工程今天在新營新南路「文小7」新基地舉辦動土，總工程費1.81億元，新營「文小7」運動公園預計今年底完工。市府採先建後拆原則，完成遷建，才會拆除文高11現有運動設施。

文高11獲選為國家圖書館南部分館基地，教育部將斥資43億元的國圖南館新建工程，則預計今年10月招標。

包括台南市長黃偉哲、教育部體育署長高俊雄、市府教育局長鄭新輝、市議員劉米山、李宗翰和沈家鳳等人，在雨中為「文小7」運動公園動土，雖然不方便，但黃偉哲說，有下雨總比沒下雨好，因南部缺水。

「文高11」變成國圖南館，黃偉哲打趣說：「不能說這是用陽春麵換雜菜麵啦」，但南市溪北希望有一個更新更好的運動場地，也希望有一個總圖，期望市府在最快的時間內，如期如質把新的運動公園蓋好，讓大新營區民都能享受遊憩和運動。

新營新南路運動公園將在「文小6」興建2座籃球場、「文小7」興建9面紅土網球場、管理中心、4面風雨球場、「文36」興建2座壘球場，總工程費1.81億元，其中體育署補助9100萬元。

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