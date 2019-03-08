頭牙土地公生 「最有身價」深丘土地公捐近400萬救護車

2019-03-08 13:19

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋深丘福德宮位於新板特區內，坐擁超過2億元土地資產，「管區」包含新北市政府、金管會等政府機關，可說是「最有權勢」、「最有身價」的土地公之一，今天農曆二月初二適逢土地公生，也是民間俗稱頭牙，深丘福德宮弘揚土地公婆佑民慈悲精神，感念近年板橋緊急救護需求量日增，捐贈新北市消防局新板分隊新式高頂救護車，更加配自動心肺復甦機、自動甦醒器，總價達388萬，讓民眾都感受到神恩庇佑。

今天的捐車儀式選在福德宮前舉辦，當深丘福德宮主委也是西安里長的黃水盛、爐主潘旭昇等人將救護車鑰匙模型捐給新北市消防局長黃德清時，包括新北市議員劉美芳、前台北縣議員曾文振、東丘里長張家維等人與信眾都見證捐車，現場響起歡呼，新北市政府也回贈感謝狀給廟方。

黃德清說，新北市幅員廣闊、人口為全國最多，救護量連年成長，107年救護案件為18萬8211件，平均每天有515件緊急救護案件需求，深丘福德宮捐車及高階救護器材總價達388萬，配備齊全，讓救護員使用最新、最好救護車輛、裝備器材，讓板橋、中和等地民眾獲得更優質的到院前緊急救護品質。

板橋深丘福德宮相傳建於前清光緒8年（1882年），主祀土地公婆，轄區包含新北市政府、金管會等公務機關，鄰近民眾逢年過節皆會供奉祭品祈求平安，每逢農曆二月初二土地公生慶典，參拜信徒絡繹不絕，且土地公廟廣受民眾愛戴，親和力高，137年前建廟時的泥塑土地公婆神像至今仍供奉大殿，深受信眾虔誠信仰；深丘福德宮近年也積極參與各種社會公益活動，濟助弱勢不遺餘力。

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