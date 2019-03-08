不只看風景、吃美食 台東健康養生Long Stay今起跑

2019-03-08 12:20

［記者張存薇／台東報導］到台東旅遊，不只看風景、吃美食，更能身心靈健康療癒！台東縣政府結合在地旅遊業者、商家共同推出「台東曙光假期－健康養生Long Stay」，將旅程加入健康評估、健康餐飲、個人化運動等保健部分，讓遊客到台東身心靈都能放徹底放鬆！

「台東曙光假期－健康養生Long Stay」今天正式啟動，縣長饒慶鈴說，台東好山好水、擁有宜居的生活環境，更希望把這樣得天獨厚的轉化成真正的經濟活動，因此透過向經濟部工業局爭取「智慧城鄉計畫」，整合在地推出健康養生旅遊。

目前包括鹿鳴溫泉酒店、MATA家屋、台東桂田喜來登酒店、知本金聯世紀酒店、台東富野渡假酒店、娜路彎大酒店、凱旋星光酒店均以加入「台東曙光假期-健康養生LongStay」的合作單位，在配合飯店、台東美術館均設有「保健站」，參與遊程的民眾可透過量測健康、肌肉流失評估的樂齡寶貝機，了解自己的肌耐力、體脂、血壓等，再搭配走訪景點、品茶、泡湯、單車漫遊等活動讓身心靈都紓壓。

縣府國際發展及計畫處長余明勳指出，未來保健站也將深入社區，包括縣府大廳、醫院及診所等，全縣將建置107處，守護縣民健康。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/