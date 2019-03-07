太平枇杷節開跑 特賣、野餐、農遊玩很大

2019-03-07 20:20

〔記者陳建志／台中報導〕太平枇杷深獲消費者喜愛，今年受到暖冬影響，枇杷產季提前，為了幫果農行銷枇杷，太平枇杷節正式開跑，3月16日到30日推出太平枇杷嘉年華、紙風車劇團、野餐同樂會、登山健行、花現枇杷、農遊太平等系列活動，台中市政府和農會今天舉行記者會，邀請大家一起來太平品嚐美味的枇杷。

太平枇杷進入產季，為了幫果農行銷枇杷，太平農會和太平區公所今天在枇杷主要產區的大湖桶枇杷專業園區舉行記者會，太平區農會總幹事余文欽說，今年受到乾旱和暖冬影響，枇杷產季提前，產量更減少剩3、4成，不過甜度和口感仍維持過去水準，品質好的1台斤甚至可賣到250元。他也教導民眾買枇杷小撇步，可挑選果粒圓潤、果皮色澤深濃均勻、絨毛長的枇杷。

果農簡進田說，今年受氣候影響，枇杷產量減半，前兩期採收的果粒也較小，但最近接連下雨，土壤含水量增加，枇杷果粒已恢復過去水準，喜歡吃枇杷的朋友不要錯過。

太平區長許貴芳說，枇杷節是太平最具特色的活動，今年首場「太平枇杷嘉年華」3月16日在勤益科大明秀湖草坪展開，舉辦枇杷特賣以及園遊會；3月17日下午4點紙風車劇團在頭汴國小演出「蕃薯森林奇遇記」；3月20日則舉辦「枇杷評鑑會」。

3月23日下午3點到6點在新福公園舉辦「幸福同樂會」，除了枇杷特賣、闖關遊戲，還邀請大家一起來野餐，還有野餐達人競賽；3月24日在東汴國小舉辦枇杷特賣、園遊會和登山健行活動；壓軸登場的3月30日安排在九二一震災紀念公園舉辦「花現枇杷節」，除了有枇杷展售園遊會，還有精彩的表演節目、闖關遊戲、歡樂賓果、寫生比賽。

此外，3月16日到31日安排5梯次的「農遊太平」枇杷採果巴士，不但可到枇杷園區採枇杷，還可暢遊蝙蝠洞、300年老樟樹、古農莊文物館、枇杷發源地磨仔墩故事島等景點。

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