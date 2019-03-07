梧棲3D彩繪牆吸遊客打卡 蔡其昌再爭取台中港郵局老圍牆彩繪

2019-03-07 15:55

〔記者張軒哲／台中報導〕台中港郵局座落於梧棲區四維路上，廳舍外圍牆斑駁老舊，經頂寮里里長鐘金水及地方居民長期反應，立法院副院長蔡其昌今日邀集台中郵局副局長尤素珍、台中港郵局經理郭廷豪及頂寮里里長鐘金水等人到場會勘，將編列50萬元預算並結合地方特色進行彩繪，預計年底將以嶄新面貌粉墨登場。

近年彩繪蔚為風潮，台電梧棲服務所3D互動彩繪牆去年完成後，海洋圖案吸引民眾拍照。蔡其昌表示，去年完成台電梧棲服務所3D互動彩繪牆，獲得鄉親及遊客廣大迴響，而郵局剛好就在台電隔壁，占地面積又比台電更大，期盼將圍牆跟台電一樣進行彩繪活化。因此，與中華郵政商量，成功爭取了一筆預算，在今年年底前將台中港郵局外圍牆來做整體彩繪活化。

蔡其昌說，彩繪牆完成後，會變成新興打卡景點，郵局也展現敦親睦鄰，將故鄉變得更美麗，彩繪牆離三井Outlet、頂漁寮公園都很近，遊客會順道來這裡拍照打卡。

鐘金水表示，許多鄉親反應郵局旁邊的圍牆髒亂，期盼年底完成彩繪牆的設施，相信結合在地文化特色，成為梧棲一個新的打卡熱點。

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